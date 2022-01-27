Doğanşehir ilçesine yeni Hükümet Konağı yapılacak

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 1965 yılından itibaren hizmet veren hükümet konağının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni hükümet konağı yapılacak.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, mevcut hükümet konağının ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç ile girişimlere başladıklarını, yeni hükümet konağı projesini AK Parti Malatya milletvekillerine sunduklarını anlattı.

Yeni hükümet konağının 2022 yılı yatırım programına alındığını belirten Kavuncuoğlu, "Yeni hükümet konağı kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaktır. Yeni hükümet konağında emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Malatya milletvekillerimize çok teşekkür ederiz." dedi.