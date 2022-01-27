Doğanşehir ilçesine yeni Hükümet Konağı yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğanşehir ilçesine yeni Hükümet Konağı yapılacak

AA, Kadir Aydın - Güncel
Doğanşehir ilçesine yeni Hükümet Konağı yapılacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 1965 yılından itibaren hizmet veren hükümet konağının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni hükümet konağı yapılacak.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 1965 yılından itibaren hizmet veren hükümet konağının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni hükümet konağı yapılacak.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, mevcut hükümet konağının ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç ile girişimlere başladıklarını, yeni hükümet konağı projesini AK Parti Malatya milletvekillerine sunduklarını anlattı.

Yeni hükümet konağının 2022 yılı yatırım programına alındığını belirten Kavuncuoğlu, "Yeni hükümet konağı kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaktır. Yeni hükümet konağında emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Malatya milletvekillerimize çok teşekkür ederiz." dedi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Hükümet, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title