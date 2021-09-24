Doğanşehir'de Ahilik Haftası kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğanşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Doğanşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

Doğanşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca, Merkez Çarşı Camisi yanında Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, millet olarak sabır, sevgi ve saygıyı kaybetmemek gerektiğini belirterek, "Ahilik Haftası'nın bütün millete, ülkemize barış, kardeşlik huzur getirmesini bir an önce de bu salgından kurtulmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal da ahilikte dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerinin esas alındığını ifade ederek bu insani değerlerin toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Program vatandaşlara yemek ikramıyla son buldu.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Kırcaer katıldı.

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar

Ev sahiplerinden pes dedirten fırsatçılık: 25 m2'lik odadan 'bin 250 TL' kira istiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Muharrem İnce Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Balotelli Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğanşehir'de Ahilik Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:59:21. #1.17#