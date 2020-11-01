Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
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Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

01.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:32

Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazının drone görüntüleri İZMİR - İzmir'in Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazının drone görüntüleri İZMİR - İzmir'in Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Serdar Alakuş

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