Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
01.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:32
Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazının drone görüntüleri İZMİR - İzmir'in Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazının drone görüntüleri İZMİR - İzmir'in Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Serdar Alakuş