Doğanlar Apartmanı ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Celsede okunan ek bilirkişi raporunda müteahhit Çetin Doğan ve fenni mesul firari Bedriye Işıldak asli, yapı sürveyanı Gündüz Uysal ve statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın tali kusurlu olduğu belirtildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Duruşmada söz alan Gültekin Uysal'ın avukatı Hacı Hakan Ağcakanat da müvekkilinin beraatini talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 28 Mart 2022 tarihine erteledi.