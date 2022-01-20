Doğankent'te soğuktan etkilenen sokak hayvanları için yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğankent'te soğuktan etkilenen sokak hayvanları için yem bırakıldı

Doğankent'te soğuktan etkilenen sokak hayvanları için yem bırakıldı
AA / Seyit Güvendi - Haberler | Güncel

Doğankent İlçe Emniyet Amirliği ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soğuktan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Doğankent İlçe Emniyet Amirliği ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soğuktan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede jandarma ve polis ekipleri, kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için farklı noktalara yem bıraktı.

Ayrıca ekipler tarafından hayvanların soğuk havada barınma ihtiyaçları için de belirli noktalara kulübeler yerleştirildi.

AA / Seyit Güvendi - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Doğankent, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title