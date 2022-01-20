Doğankent'te soğuktan etkilenen sokak hayvanları için yem bırakıldı

Doğankent İlçe Emniyet Amirliği ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soğuktan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Doğankent İlçe Emniyet Amirliği ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soğuktan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede jandarma ve polis ekipleri, kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için farklı noktalara yem bıraktı.

Ayrıca ekipler tarafından hayvanların soğuk havada barınma ihtiyaçları için de belirli noktalara kulübeler yerleştirildi.