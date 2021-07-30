Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Doğankent Belediye Başkan Rüşan Özden'in de destek verdiği kampanya, Merkez Mahallesi eski belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.
Vatandaşlardan kan bağışına destek beklediklerini ifade eden Türk Kızılay'ı yetkilileri, gerekli hijyen tedbirlerinin alındığını, herkesin gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini kaydettiler.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi