Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, Doğankent Belediye Başkan Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılay Giresun Şubesi Görevlisi Dr. Sercan Yılmaz, yaptığı açıklamada, hastaların kan ihtiyacını karşılamak için Doğankent'te kan bağışını kabul ettiklerini söyledi.
Vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Ekiplerimizle gerekli hijyen tedbirlerini almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kan bağışlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler." dedi.
Öte yandan Doğankent'te Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunan vatandaşlardan bronz, gümüş ve altın madalya almaya hak kazananların madalyaları da verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi