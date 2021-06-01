Doğankent'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı
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Doğankent'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı

Doğankent'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi - Haberler | Güncel

Doğankent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.

Doğankent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.

Doğankent belediye eski hizmet binası önünde gerçekleştirilen programda, kursiyerler tarafından kemençe dinletisi, çanta dikimi ve süsleme, makrome yapımı, ebru çalışmaları, gravür yakma ve dağlama, kuş yuvası yapımı, sepet örme, meyve aşılama uygulamaları gösterildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda faaliyet düzenlediklerini belirterek, kursiyerlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Program, Doğankent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri sergisinin açılışının ardından son buldu.

Programa, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, AK Parti Doğankent İlçe Başkanı Yılmaz Dede, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Güvendi

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