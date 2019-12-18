Doğanın içinden gelen filmler yarıştı

18.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:49

Lavanta, papatya, gül, melisa, ölmezotu, karanfil, nergiz, kekik gibi Anadolu'nun şifalı bitkilerinin tohumları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kısa filmlerle bu kez beyaz perdede hayat buldu.



İva Natura Organik Kozmetik tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen " Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin dört bir yanından doğanın içinden gelen filmler jüri tarafından değerlendirildi.



Anadolu'nun şifalı bitkileri filmlere konu oldu



Yarışmanın birincilik ödülünü " Allık Merhemi" filmi ile Özer Kesemen, ikincilik ödülünü " Gar" filmiyle Tolga Tatlı, üçüncülük ödülünü ise "Zengin Doğa" filmi ile Damla Özen aldı.



Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde gecenin sunuculuğunu Elif Yağmur Poçan ve Cem İşçiler üstlenirken tören kozmetik, çevre ve sinema dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Oya Ayman, Dr Nagihan Çakar Bikiç, Uğur İçbak, Jeyan Gedik, Fahriye Kabadayı Dal, Özcan Yüksek ve Prof. Dr. Ulvi Zeybek'ten oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmlerden " Allık Merhemi" ile Özer Kesemen yarışmanın birincilik ödülünün sahibi oldu.



Lavantalar eşliğinde gala



Anadolu'nun kozmetik bitkilerinin güzelliğe ve sağlığa katkılarının beyazperdeye aktarıldığı yarışmada ödül töreninin gerçekleştirildiği salon lavanta bitkileriyle süslendi, ayrıca salona lavanta kokusu verilerek müthiş bir ambiyans yaşatıldı. Ödül törenine katılan misafirler beyazperdede ödüllü doğa filmlerini mis gibi kokan lavanta kokusunu hissederek izledi.



İva Natura Organik Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman, Anadolu'nun kozmetik bitkilerinin beyazperdede hayat bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek "Doğaya, sağlıklı kozmetiklere dikkati çekmek için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kısa film yarışmamızda bitkilerin hikayesini toplumumuz ile paylaştık. Geleneklerimizi gelecek nesillere anlatmak açısından oldukça önemli bir proje. Tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA