Doğanhisar'ın yeni belediye başkanı Süleyman Pekmez oldu

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde İhsan Öztoklu'nun (42) öldürülmesinin ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Süleyman Pekmez (67) 11 oyun 7'sini alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

?Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

İhsan Öztoklu'nun hayatıın kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için toplandı. Seçimde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Süleyman Pekmez, 3'üncü turda 11 oyun 7'sini alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Emekli öğretmen olan Süleyman Pekmez, daha önce iki dönem Doğanhisar'a bağlı Konakkale belde belediye başkanlığı, AK Parti Doğanhisar Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde tekrar meclis üyesi seçilen Pekmez, daha sonra MHP'ye geçti.



Kaynak: DHA

- Konya