Doğanbey yangın! Doğanbey'de yangın var mı? Aydın Söke Doğanbey'de yangın mı var?
Ülkemizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlar nedeniyle farklı şehir ve ilçeler hakkında yangınların durumu araştırılıyor. Bu kapsamda Doğanbey'de yangın var mı? Aydın Doğanbey'de yangın mı var? sorularının da yanıtları merak edildi. İşte, Doğanbey yangın hakkında merak edilenler...
Doğanbey'de yangın var mı? Aydın Doğanbey'de yangın mı var? sorularılarının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.
DOĞANBEY'DE YANGIN VAR MI?
Aydın'a bağlı Doğanbey'de yangın olduğuna dair iddialar sosyal medyada paylaşılıyor. Ancak herhangi bir video veya görsel bulunmuyor. Haber kanallarından da bu konuda bir doğrulama gelmedi.
Yerel gazetelerin aktardığına göre, Söke istikametinden Doğanbey tarafına itfaiye araçlarının gitmekte.