Doğanbey yangın! Doğanbey'de yangın var mı? Aydın Söke Doğanbey'de yangın mı var?

Ülkemizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlar nedeniyle farklı şehir ve ilçeler hakkında yangınların durumu araştırılıyor. Bu kapsamda Doğanbey'de yangın var mı? Aydın Doğanbey'de yangın mı var? sorularının da yanıtları merak edildi. İşte, Doğanbey yangın hakkında merak edilenler...