Doğan Hızlan, kitap söyleşilerine konuk oldu
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Doğan Hızlan, kitap söyleşilerine konuk oldu

16.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:28
Doğan Hızlan, kitap söyleşilerine konuk oldu

Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "kitap söyleşileri programı" düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "kitap söyleşileri programı" düzenlendi.

Sunuculuğunu Erkan Şimşek'in üstlendiği programa gazeteci ve yazar Doğan Hızlan konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen program, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Hızlan, anı-söyleşi türündeki son kitabı "Hatırlamak: Günlük yaşamdan dipnotlar" üzerine konuştuğu yayında, İlhan Başgöz, Tahir Alangu, Mengü Ertel ve Orhan Veli Kanık gibi isimlerle dair hatıralarını aktardı.

İlhan Başgöz ile müzisyen Hikmet Şimşek vasıtasıyla tanıştığını dile getiren Hızlan, Başgöz'ün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilmesi hikayesini şöyle özetledi:

"ABD'de yaşayan ve kanser tedavisinin Türkiye'de devam etmesini isteyen 98 yaşındaki Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz için bir gece yarısı bir arkadaşımdan telefon geldi ve durumu anlattı. Ben de ABD'yi arayıp detayları öğrendim ve pazar günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradım, durumu izah ettim. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler ve öyle de oldu Başgöz memlekete getirildi."

Hızlan, Tahir Alangu'yu da yakından tanıdığını söyleyerek, onun Ömer Seyfettin ve halk hikayeleri üzerine yazdıklarının eşsiz olduğunu dile getirdi.

Orhan Veli Kanık hakkında düşüncelerini de paylaşan Hızlan, basitlik ile yalınlık arasında önemli bir fark olduğuna dikkati çekerek, "Orhan Veli'nin şiirleri yalındır, basit değildir. Ayrıca günlük hayata şiire getirmiştir." dedi.

Hızlan, kitabında yer verdiği grafik sanatçısı Mengü Ertel'in en hoş yanının kilolu olmasına rağmen vespa motoruyla seyahat etmesi olduğunu belirterek, "Mengü, aynı zamanda Deli Dumrul, Keşanlı Ali Destanı gibi tiyatro afişlerini de hazırlamıştır." diye konuştu.

"Günlük yaşamdan dipnotlar" adıyla Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Hatırlamak" kitabı Hızlan'ın yayınlanmış yazılarından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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