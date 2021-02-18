DOĞAN CÜCELOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR - 1
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DOĞAN CÜCELOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR - 1

18.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:49
DOĞAN CÜCELOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR - 1

SALI günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

SALI günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor.

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

--------------Cenazenin getirilmesi-Yakınlarının ağlaması-Eşi Yıldız Cüceloğlu'nun görüntüleri-Ağabeyi Şahin Cüceloğlu ile röp.-Yeğeni Doğan Cüceloğlu ile röp. -Psikolog ve yazar Üstün Dökmen ile röp.

-Genel ve detay


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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