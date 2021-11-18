DOĞALGAZA GÖRE YÜZDE 30 TASARRUFLU ISITMA CİHAZI ÜRETTİ

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde doğalgaz tesisatçısı Kadir Tosun (62), 10 yıldır üzerinde çalıştığı elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştüren ısıtma cihazının ilk prototipini üretti. Günde ortalama 4-6 saat arası elektrik kullanan cihazın, doğalgazlı çalışan sistemlere göre yüzde 30 tasarruf sağladığını belirten Tosun, 'Cihazın tüketimi sadece elektrik, başka bir şey yok. Bu geliştirdiğimiz cihaz, doğalgazdan yüzde 30 daha tasarruflu. Doğalgaz olmayan bölgelerde, kırsal kesimlerde rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

Bozüyük'te uzun yıllardır doğalgaz tesisatçılığı yapan Kadir Tosun,elektrik enerjisini manyetik enerjiye dönüştüren ısıtma cihazının ilk prototipini üretti. 10 yıldır cihaz üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tosun, "Yaklaşık 10 yıldır bunun çalışmasını yapıyoruz. Fakat finansman desteği bulamadığımız için geç kaldık. Nihayetinde kendi imkanlarımızla, kendi AR-GE'mizde geliştirmiş olduğumuz cihazı yaptık. Bu doğalgaza alternatif olabilecek bir cihaz. Doğrudan elektrikten değil, elektriği manyetik sisteme dönüştürerek elde ediyoruz. Günlük ortalama 4-6 saat elektrik kullanıyor. Biz bunu ev ortamında ve farklı ortamlarda denedik, testlerini yaptık. Ses-gürültü veri raporlarını, ısı raporlarını aldık" diye konuştu.

'PATENT BAŞVURUSU YAPTIK'

Cihaz için patent başvurusunda bulunduklarını, başvurunun sonuçlanmasının ardından seri üretime geçebileceklerini belirten Tosun, "Cihazın tüketimi sadece elektrik, başka bir şey yok. Bu geliştirdiğimiz cihaz, doğalgazdan yüzde 30 daha tasarruflu. Bu cihaz geliştirilebilir. Konutta, sanayide ısı sağlayabilecek bir potansiyele sahip. Kurulumunda bir proje istemiyor, herhangi bir kurumdan kullanma izni istemiyor. Bir soba gibi kullanabilirsiniz. Her türlü panel radyatör, döküm veya alüminyum radyatörle kullanılabilir. Farklı alanlarda çalıştırdık, bütün testleri aldık. Sonrasında raporları alabilmek için bir takım kurumlara başvurumuzu yaptık. Henüz sonuçlar gelmedi ancak bir ay içerisinde tüm bilimsel sonuçlar elimize gelecek. Patent başvurumuzu da yaptık. Sonuçların çıkmasının ardından seri üretime geçebiliriz" dedi.