Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor
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Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

- Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor Ordu'da bulunan Timsah Adası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan ve doğal bir oluşum olan 'Timsah Adası' ilk kez görenleri şaşırtıyor.

- Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor

Ordu'da bulunan Timsah Adası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

ORDU - Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan ve doğal bir oluşum olan 'Timsah Adası' ilk kez görenleri şaşırtıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğa sevenlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken, uzak ve yüksek bir açıdan suyun içerisindeki timsahı andıran ad görenleri hayrete düşürüyor.

"Bir noktadan timsaha benziyor"

Adanın timsaha benzeyen noktasında restoran işleten Halis Keskin, "İnsanlar ilk olarak benzetmeye çalışıyor. Sonrasında kendi aralarında timsaha benzetiyorlar. Burası güzel ve ciddi anlamda timsaha benzemesi insanların dikkatini çekiyor. Bir noktadan bakıldığında tam olarak timsaha benziyor. Plaja inildiğinde ada şeklinde görünüyor. Bu tarafa geçildiği zaman insanların görmesi gerekiyor. Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alıyor" dedi.

Vatandaşlar, adanın timsahı andırdığını belirterek, burayı ilk kez görenlerin şaşırdığını belirttiler. Burayı ilk defa görenlerin doğal bir oluşum olduğuna inanmakta güçlük çektiğini belirten vatandaşlar, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor
Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor
Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor
Doğal 'Timsah Adası' şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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