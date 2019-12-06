Doğal sit alanı ilan edilen "Kırmızı periler diyarı" turistleri cezbedecek

06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:18

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peribacaları, doğal sit alanı ilan edilmesi sonrası yapılacak tesisler ve düzenlenecek etkinliklerle misafirlerini cezbedecek.



Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan, Narman ilçesindeki Narman Peribacaları'nda, Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyeleri tarafından yürütülen çalışma sonucu tesis yapılabilmesi için ihaleye çıkıldı.



"Kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan ve Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan Narman Peribacaları'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescil edilmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın ihalesini yaptıklarını söyledi.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesiyle ihaleyi ortak yaptıklarını ve Valilik olarak kaynak temin edeceklerini bildiren Memiş, "Narman Peribacaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla doğal sit alanı ilan edildi. O bölgede de atlı safari, atv safarisi, bisiklet safarisi, trekking, yürüyüş, hatta yapabilirsek balon turu yapacağız. En az 4-5 tane turist otobüsünün gelip konaklayabileceği veya oradaki tesislerden faydalanabileceği bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Şu anda orada hiçbir şey yok ama inşallah bunların hepsini 2020'de Erzurumlu kardeşlerimiz ve bütün Türkiye görecek." ifadelerini kullandı.



Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ise "Narman Peribacaları ağustos ayında sit alanı ilan edilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan son ilan, düzeltme ilanı. Son ilanda, orada tesis yapacağımızdan, bu tesisle ilgili parseller hariç tutuldu." dedi.

Eser, Narman Peribacaları'nda 17 milyon metrekare alanın sit alanı ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Biz düzeltme ilanıyla tesis yapabileceğiz. Tesis olmadığı zaman turistlerin ihtiyaçlarını giderecek bir alan yoktu ve biz oraya günübirlik tesis yapmak istiyoruz. Bunu yapmamız iyi oldu. Sit alanı ilan edilmesi demek, burada herhangi bir yapılaşma olmayacak. Doğayı bozmaması açısından bu iyi bir şey ancak tesis yapamasaydık iyi olmayacaktı. Sayın Valimiz Okay Memiş ve milletvekillerimizin yoğun çabasıyla biz tesis yapacağımız parselleri sit alanından ayırdık. Bu şekilde düzeltme olması iyi oldu. Bundan sonra burada herhangi bir yapılaşma olmayacağı için doğal güzellik bozulmayacak. Böyle bir kazanımı oldu."

Kaynak: AA