Doğal reçete: Göz altı maskesi! Göz altı maskesi nasıl yapılır?
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Doğal reçete: Göz altı maskesi! Göz altı maskesi nasıl yapılır?

Gün içinde yaşadığınız stres ve zamanın getirdiği yorgunluk gözaltlarınıza zarar verebiliyor. Bu sorundan doğal yollarla kurtulmanız mümkün. Peki, göz altı maskesi nasıl yapılır?

Doğal reçete: Göz altı maskesi! Göz altı maskesi nasıl yapılır?
08.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:14

Kimyasal ürünlerle cildiniz yormadan gözaltlarınızı canlandırabilir; enerjik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun için doğal gözaltı maskesini uygulayabilirsiniz. işte, göz altı maskesi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal

1 adet kivi

1 çay kaşığı buğday yağı

UYGULAMA

Kivinin dörtte birini rendeleyin. Bir kase içinde rendelediğiniz kiviyi, buğday yağını ve kiviyi karıştırın. Gözaltınızı temizleyip karışımı gözaltınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra pamuk yardımıyla gözaltınızı temizleyin.

Bu uygulamayı haftada 2 defa yaparak gözaltlarınızın nemlenmesini ve sağlıklı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Doğal reçete: Göz altı maskesi! Göz altı maskesi nasıl yapılır?

GÖZ SAĞLIĞI VE KİVİ

Yaşlılıkta meydana gelen göz rahatsızlığı makula dejenerasyonu, düzenli olarak kivi tüketenlerde tüketmeyenlere göre yüzde 36 daha az görülmektedir.

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