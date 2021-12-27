Doğal ortamda yetişen "Eflani hindisi" yılbaşı öncesi rağbet görüyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni yıl öncesi pazarlarda kilogramı 70-85 liradan satışa sunulan hindiler, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

İlçenin köylerinde yılbaşı için doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenerek özel olarak yetiştirilen hindiler, pazarda kilogramı 70 ile 85 lira arasında satışa sunuldu.

Doğal ortamda 6 aydır beslenen hayvanların ağırlığı 5 ile 10 kilogram arasında değişiyor. Lezzetiyle bilinen ve yılbaşı sofralarını süsleyen "Eflani hindisi", yeni yıl öncesi vatandaşlar tarafından alıcı buluyor.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, son yıllarda Eflani hindisine talebin arttığını fakat yeterli arzın sağlanamadığını söyledi.

Eflani'de hindi üretiminin artması yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ertuğrul, kilogram fiyatının erkek hindilerde 70, dişilerde ise 85 lira olduğunu bildirdi.

Üretici Muzaffer Çetin de Eflani denince ilk akla gelenin hindi olduğunu vurguladı.

Yılbaşı yaklaştığı için hindilerin pazarda satışının arttığını anlatan Çetin, "Burada önemli olan köy hindisi olmasıdır. Dişi hindinin tanesi ortalama 300, erkek hindi ise 500-700 liradan satılıyor." dedi.