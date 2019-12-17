: Doğal ortamda yetişen Eflani hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak

17.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:13

Karabük'ün hindileri ile ünlü ilçesi Eflani'de yılbaşı için 6 aydır doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, Türkiye'nin her yerinden rağbet görüyor.

Belediye tarafından yaptırılan hindi heykelinin simge olduğu ilçede kilogramı 40 ila 50 liradan satılan ve özel olarak yılbaşı için beslenen binlerce hindi, çeşitli illere gönderiliyor.

İlçede, canlı veya kesilmiş olarak pazara sunulan hindiler fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen ve lezzeti ile öne çıkan hindilerin genellikle aralık, ocak ve şubat aylarında satıldığını söyledi.

Yılbaşının yaklaşmasıyla hindi satış döneminin de geldiğini belirten Ertuğrul, "Hindinin kesilme ve pazarlanma mevsimi de gelmiş oluyor. Eflani hindisinin lezzetini ve ününü tanıtmak için uzun yıllar mücadele ettik. Başarılı da olduk. Üretimde çok ciddi olmasa da bir artış meydana geldi." diye konuştu.

İlçe esnafının hindileri hazırlayıp pazara sunduğunu dile getiren Ertuğrul, Eflani hindisinin internet üzerinden Türkiye'nin her yerine ulaştırılabildiğini kaydetti.

Ertuğrul, bu yıl Eflani Ziraat Odası Başkanlığının üreticilere 5 bin hindi palazı dağıttığını aktararak, "Bu sene artı olarak 5 bin hindi daha piyasaya sürülecek. Buna rağmen üretici adına konuşmak gerekirse fiyatlar gayet iyi. Kilogramı 40-50 lira bandında değişiyor. Önemli olan üretim. Üretim yapabilirsek, bunu piyasaya arz edebilirsek ciddi girdi sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Tescilli "Eflani Hindi Bandırması"

Eflani hindisinin lezzetinin beslenme usulü, bölgenin havası ve hayvanın yediği gıdalardan kaynaklandığına dikkati çeken Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Bir de 'Eflani Hindi Bandırması' adıyla tescilli bir yemeğimiz var. Bu da bizim ayrı bir değerimiz. Hindiyi tek başına değil de bandırmayla değerlendirmek daha iyi bir fikir. Tek eksiğimiz; hindi bandırmasını profesyonelce ama geleneklere uygun şekilde hazırlayıp ikram edecek bir girişimci."

Üretici Muzaffer Çetin de Eflani denince ilk akla gelenin hindi olduğuna işaret ederek, "Önemli olan köy hindisi olmasıdır. Yılbaşı yaklaştı, hindiler pazarda satışa çıktı. Ortalama dişi hindinin tanesi 200 lira, erkek hindi ise 250-300 liradan satılıyor." dedi.

Kaynak: AA

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