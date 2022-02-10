Doğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacak

SİNOP (AA) - Tarih boyunca doğal liman olması sebebiyle pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Sinop'un su altı kültürel mirasının dalış turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Deniz ticaretinde milattan önce 7. yüzyıldan bu yana aktif şekilde kullanılan bir liman kenti olan Sinop, aynı zamanda yüzyıllardır fırtınalı havalarda Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken yük gemilerine de güvenli doğal liman hizmeti sundu. Kentin su altı kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması amacıyla da çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sinop Üniversitesince yürütülecek ve 18 ayda tamamlanacak araştırma çerçevesinde Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan 8 kişilik ekip, batıkların yer tespitini yaparak tarihi geçmişini belirleyecek.

Çalışma sonunda ortaya çıkarılacak batıkların Bakanlık tarafından dalış turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Sinop Üniversitesi Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Babür Mehmet Akarsu, AA muhabirine, Sinop'un su altı kültürel miras bakımından zengin bir kent olduğunu söyledi.

Bugüne kadar su altındaki kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Akarsu, "Tespit edilen batıkları uluslararası toplantı ve konferanslarda kamuoyuyla paylaştık. Şimdi Bakanlığımızın desteğiyle çok kapsamlı çalışma yürüteceğiz." dedi.

Bugüne kadar tespit edilen en eski batık Roma dönemine ait bir gemi

Akarsu, Sinop'un deniz ticaretinin yanında geçmişinde savaşlarının da yaşandığı bir kent olduğunu belirterek, "Su altındaki kültürel mirası Sinop turizmine fevkalade müspet etkiler yapabilecektir. Çünkü su altında tüm dönemlere ait kültür miraslarına sahibiz. Yani Roma dönemine ait batıklar var. Yine Bizans dönemi batık kalıntıları var. Bunların dışında Osmanlı döneminden kalma gemi enkazları var. 30 Kasım 1853'te bizim için kahramanca savaşarak şehit olan denizcilerimize ait gemi, top, tüfek gibi buluntular var." diye konuştu.

Su altında uçak batığı bulunduğunu da anlatan Akarsu, şunları kaydetti:

"Sinop'taki birçok batık artık dalışlarla zarar göremeyecek noktada. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda batırılmış olan bir Yunan kuru yük gemisi, su altında dinamitlenerek sökülmüş. Yapılacak dalışlarda bu tür batıkların zarar görmesi mümkün değil. Bunların dalış turizmine kazandırılması ülke ve Sinop turizmi açısından çok önemli. Ayrıca Sinop'ta hem 90 metrelik hem de 12 metrelik derinlikte batıklar var yani aynı anda hem derin hem de sığ sularda batık dalışı yapma imkanı olabilir."

Akarsu, bugüne kadar tespit edilen en eski batığın Roma dönemine ait bir gemi olduğuna işaret ederek, "Yapılacak kapsamlı su altı yüzey araştırmasıyla farklı batıklara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Milattan önce 7. yüzyıl öncesine ait batıklar da bulabiliriz." ifadesini kullandı.