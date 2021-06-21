Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı
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Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı Bir hafta içinde ikici kez patlayan doğal gaz fırını az kalsın öldürüyordu Samsun'da bir hafta içinde ikinci kez patlayan pide salonundaki doğal gazla çalışan fırında alevler içinde kalan iş yeri sahibi ölümden döndü.

Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

Bir hafta içinde ikici kez patlayan doğal gaz fırını az kalsın öldürüyordu

SAMSUN - Samsun'da bir hafta içinde ikinci kez patlayan pide salonundaki doğal gazla çalışan fırında alevler içinde kalan iş yeri sahibi ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, fırının bomba gibi patladığını söyledi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir pide ve kebap salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Halil Öztürk pide ve kebap yaptıkları doğal gazla çalışan fırının gazını açıp çakmağı çakınca fırında biriken doğal gaz bomba gibi patladı. Alevler içinde kalan 4 çocuk babası Halil Öztürk ölümden dönerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk tedavi altına alındı.

"Çakmağı çakınca bomba gibi patladı"

Çocukluğundan beri lokantalarda çalıştığını ve 2 ay önce kendisine iş yeri açtığını belirten Halil Öztürk, "Sabah geldim. Fırının gazını açtım. Çakmağı çakınca bomba gibi patladı. Bir hafta önce de yine patlama oldu. Fırını yapanlar, 'bakanlık izni ile yapıldı. İyi fırın hiç bir şey olmaz' dediler. İki seferdir aynı şeyi yaşıyorum. Geçen haftaki patlamada da yaralandım. Tam iyileştim yine patlama oldu" dedi.

Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı
Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı
Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı
Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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