Doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evde doğal gaz çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Yaralanan Yunus Çiftçi (26) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada doğal gaz ekipleri, binadaki gaz akışını kesti.
Haber Videosu: Doğal gaz patlaması: 1 yaralı