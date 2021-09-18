Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika
Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destek için Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür belgesi gönderdi. Teşekkür belgesini paylaşan Posbıyık, Bakan Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a orman yangınları ve sel felaketinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( Afad ) sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

DOĞAL AFETLERDE AFAD'A DESTEK VERDİLER

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ülkemizin son dönemde yaşadığı orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destek, İçişleri Bakanlığı tarafından takdirle karşılandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı adına Başkan Halil Posbıyık'a AFAD'a katkıları nedeniyle teşekkür belgesi gönderdi.

"DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Teşekkür belgesini alan Başkan Posbıyık, "Ülkemiz inşallah bu tür afetler bir daha yaşamaz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla devletimizin emrindeyiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya duyarlılığı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li Belediye Başkanı'na teşekkür belgesi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Göksel Kylie Jenner
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vahap Seçer Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:12:05. #1.17#