Doğadan toplanan mantarlara dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğadan toplanan mantarlara dikkat

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Haberler | Sağlık

Doğadan toplanan mantarlara dikkat -Uzmanından zehirlenme uyarı: "Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyin" -"Zehirlenme vakalarında acil müdahale çok önemli" Yoğun yağışlarla kırsal alanlarda üreyen mantar miktarı çoğaldı.

Doğadan toplanan mantarlara dikkat

-Uzmanından zehirlenme uyarı: "Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyin"

-"Zehirlenme vakalarında acil müdahale çok önemli"

DÜZCE - Yoğun yağışlarla kırsal alanlarda üreyen mantar miktarı çoğaldı. Özellikle bahar aylarında sıklıkla görülen mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Mahir Arslan, ormanlardan toplanan her mantarın yenilmeyeceğini belirterek toplanan mantarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

İlkbaharda yağışların artmasıyla birlikte doğada çeşitli mantar türleri de görülmeye başladı. Kırsal alanlarda üreyen bazı mantar türlerinin tüketilmesi insan hayatı için tehdit oluştururken, zehirli mantarlar ölüme kadar varabilen olumsuzluklara yol açabiliyor. Bahar aylarında mantar zehirlenmelerinin sıkça görüldüğünün altını çizen Dr. Mahir Arslan, "Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerine çok sık rastlıyoruz. Genelde kültür mantarları hariç, ormanlık alanlarda toplanan mantarların zehir kategorileri var. Zehir kategorilerine göre değerlendirdiğimiz zaman, yoğun zehirli mantarlar var. İlkbahar ve sonbahar aylarına dikkat etmemiz gerekiyor, bilmediğimiz mantarları yememeliyiz" dedi.

"2-6 saat bizim için çok önemli"

Zehirlenme vakalarında acil müdahalenin önemine dikkat çeken Dr. Mahir Arslan, "Zehirlenmeler genellikle 2 saat ve 6 saat arasında ortaya çıkıyor. 2 saat içinde genelde bulantı, kusma, halsizlik, ağızda metal tadı gibi şikayetler oluyor. 6 saatten sonra genellikle nörolojik semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlarda sinirsel sistemlerle ilgili problemler bilinç kaybı, bilinçte bulanıklık, bayılmalar gibi buna benzer şikayetlerle kendini gösteriyor. 2-6 saat bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Mantarların kendi içinde zehir kategorileri var"

Dr. Mahir Arslan mantarların kendi içinde kategorize edildiğini belirterek "Mantarlarında kendi içinde zehir kategorileri var. Çoğunlukla bizim için önemli olan 6 saatlik süre. 6 saate kadar hasta mantarı ne kadar yediği miktara göre değişiklik gösteriyor ama 6 saatin üzerinde hala daha mantarla ilgili zehirlenme şüphesi var ve sağlık kuruluşuna başvurmadıysa, koma ve ölüme kadar gidiyor" şeklinde konuştu.

"Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyiniz"

Son olarak analizi yapılmamış mantarların tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Arslan "Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantarlara bağlı zehirlenme vakalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Dağda veya ormanlık alanlarda topladığımız mantar her ne olursa olsun bilmediğiniz, analizi yapılmamış mantarı yemeyin. Çünkü bulantı, kusma, görmede kayıp gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle yalnızsanız, sizi hastaneye götürecek kimse bulamayabilirsiniz. O yüzden mutlaka dağdan bulduğunuz mantarları yemeyiniz" diyerek uyarılarını tamamladı.

Doğadan toplanan mantarlara dikkat
Doğadan toplanan mantarlara dikkat
Doğadan toplanan mantarlara dikkat
Doğadan toplanan mantarlara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Fazıl Say Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğadan toplanan mantarlara dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:58:49. #1.14#
title