Doğadaki İnsan sunucusu kimdir? Doğadaki İnsan sunucusu Serdar Kılıç kimdir? Serdar Kılıç kaç yaşında, nereli?

Doğadaki İnsan sunucusu kimdir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TRT Haber ekranlarında yayımlanan Doğadaki İnsan programı, konusu ve dikkat çeken ortamıyla ilgi topluyor. Doğadaki İnsan sunucusu kimdir? Doğadaki İnsan sunucusu Serdar Kılıç kimdir? Serdar Kılıç kaç yaşında, nereli? Doğadaki ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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DOĞADAKİ İNSAN SUNUCUSU KİMDİR?

Doğadaki İnsan belgeseli, TRT Haber ekranlarında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmemiz için yeniden doğayla kucaklaşmamız gerektiğini anlatıyor. Doğadaki İnsan, cumartesi günü 16.20'de TRT Haber'de.

İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet veren Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan programıyla evlere konuk oluyor.

DOĞADAKİ İNSAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğadaki İnsan, cumartesi günü 16.20'de TRT Haber'de yayınlanıyor.

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç 3 Haziran 1969 yılında Şarkışla, Sivas'ta dünyaya geldi. Türk motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve doğa bilimci. 93 Harbinden sonra Güney Kafkasyadan Sivasa yerleşmiş Karapapak kökenli ailede dünyaya gelen Kılıç, 1976-1979 Mukavemet kayağı Cross Country kayak eğitimi aldı. 1980-1989 yıllarında Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik Faaliyetlerinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Temel Dağcılık Eğitimleri gördü, yurt içinde ve yurt dışında birçok dağ tırmanış gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği eğitimine devam ederken, bu bölümden beden eğitimi ve spor bölümüne geçti ve 1995 senesinde buradan mezun oldu. Yüksek lisansını Spor Organizasyonu ve Yönetimi üzerine yaptı. Bu dönemde, Egzersiz Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve Sağlığı gibi konularda sertifikalar aldı.

Haliç ve Marmara Üniversitesi gibi öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmuştur. Bu üniversitelerde Liderlik ve Grup Dinamikleri, Rekreasyon Yönetimi ve Doğa Sporları gibi dersler vermiştir. Takım çalışması, liderlik, iletişim, risk alma, takım halinde başarılı olma konusunda yeteneklerin geliştirildiği ve test edildiği Eco Challange, Camel Trophy, Terra Incognita, Trans Jebel Sarhro, Dünya Navigasyon Şampiyonası vb. dünya genelindeki serüven yarışmalarında takım lideri olarak Türkiye'yi ilk kez ve pek çok kere temsil etmiştir.

Zor arazi koşullarında arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimleri vermiştir. Birçok kez kurtarma operasyonlarında yer aldı. 2004'te, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde "Camp Wolftrack" isimli bir kamp kurdu. İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet vermektedir. Aynı zamanda şirketler arası basketbol ligi olan 'Business League' organizasyonunun kurucusudur.

2008-2009 arasında Sky Türk kanalında İçimdeki Doğa, 2010-2011 yıllarında Ntv'de Doğada Tek Başına, 2011'de yine Ntv'de Doğada Çocukla, 2012'de Ntv'de Doğada Tek Başına Dağ Evi ve son olarak 2014'te TRT Haber'de Doğadaki İnsan isimli belgesel dizilerinde yer aldı. Bu programlarda, doğada nasıl hayatta kalınacağına dair eğitici bilgiler vermekteydi. Aynı zamanda Sarıkamış Harekâtı gibi insan-doğa arasındaki mücadeleyi anlatan bir kısa belgesel hazırladı. "Doğaya Dönüş" isimli bir kitabı bulunmaktadır.