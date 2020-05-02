Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
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Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada

Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
02.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:13

Kars'tan Erzurum'a giderken yol kenarında gördükleri aç tilkiyi elleriyle besleyen baba oğul, o anları kameraya aldı. Tilkiyle ikinci karşılaşmaları olduğunu ifade eden baba, aralarında bir dostluk geliştiğini ve tilkinin tıpkı evcil bir hayvan gibi olduğunu söyledi.

Kars'tan Erzurum'a yolculuk yapan baba ve oğlu, yol kenarında gördükleri aç tilkiyi elleriyle besledi. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan baba, tilki ile ikinci karşılaşmaları olduğunu belirterek, "Hiç korkmuyor, bir evcil hayvan gibi yanımıza geliyor. Yiyecek verdim ve dostluğumuz başladı.'' dedi.

TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ

Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde oturan Mehmet Sena Aras, oğlu Cengiz ile birlikte araçla Erzurum'a giderken köy çıkışında karşılaştıkları tilkiyi elleriyle besledi. Baba oğul, o anları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, oğlu Cengiz'e seslenen Mehmet Sena Aras, "Arabayı tanıdı. Bak nasıl da arabayı gördü, koşa koşa geldi. Ben diyordum bugün yine gelecek ve bak geldi" dedi.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada

''YİYECEK VERDİM, DOSTLUĞUMUZ BAŞLADI''

Tilki ile ikinci karşılaşmaları olduğunu söyleyen Mehmet Sena Aras, "Bir gün yine giderken aynı tilki önümüze çıktı. Araçtan indiğimde kaçmadı ve yanıma geldi. Ben de kendisine yiyecek verdim ve dostluğumuz başladı.'' ifadelerini kullandı. Yolda bir süre mola verip tilkiyi doyuran baba ve oğul daha sonra araçlarına binerek Erzurum'a doğru yola çıktı. Baba Aras tilkiye, "Haydi eyvallah. Yarın yine görüşürüz. Bay bay" diye seslenip el salladı.

Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada

Kaynak: DHA

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