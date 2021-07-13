Doğa yürüyüşüyle stres attılar
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Doğa yürüyüşüyle stres attılar

Doğa yürüyüşüyle stres attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dodurga Derneği üyeleri, organize edilen doğa yürüyüşü ile stres attılar.

Dodurga Derneği üyeleri, organize edilen doğa yürüyüşü ile stres attılar. Kömürsu, Çiçekliyayla, Acısu, Karagöller ve Obalar mevkilerine gerçekleştirilen yürüyüşle dernek üyeleri hem stres attılar, hem de doğa ile iç içe bir gün geçirdiler.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, dernek yönetimi tarafından organize edilen doğa yürüyüşünün kendilerine çok iyi geldiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Selim Tuna,"Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerimizde kapalı kaldık. Hayatımızda normalleşme sürecine başlarken derneğimizin organizasyonunda, belediyemizin katkılarıyla düzenlenen doğa yürüyüşü bizlere çok iyi geldi. Bu güzel günü bizlere yaşatan Dodurgalılar Dernek Başkanımız Mustafa Küplü'ye, dernek yönetimimize, belediye personelimize, rehberimiz Halil Berber kardeşimize ve bu yürüyüşe renk katan katılımcılarımıza çok teşekkür ederim." dedi. - BİLECİK

Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar
Doğa yürüyüşüyle stres attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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