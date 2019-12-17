Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu

17.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:33

ERZURUM'un rakımı düşük ilçelerinden Oltu, kış aylarında doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı oldu. Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen yürüyüş meraklıları, ilçenin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor.

Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta, 1275 metre rakımdaki Oltu ilçesinde Karadeniz bölgesine sınır olması nedeniyle kışları, diğer bölgelere göre daha ılımına geçiyor. İlçe son dönemde, doğaseverlerin yürüyüş mekanlarından biri oldu. Erzurum kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden doğaseverler, Oltu'ya gelmeye başladı. Henüz kar yağışının yaşanmadığı Oltu kırsalında doğa yürüyüşü gruplar, bir taraftan da yaban keçileri, keklik, tavşan gibi hayvanları görme imkanı buldu.

Kaynak: DHA