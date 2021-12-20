DOĞA SEVERLERİN KARDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ - Haberler
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DOĞA SEVERLERİN KARDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakam Eflatun Can Tortop ile 28 doğasever 40 santimerte karda 13 kilometrelik doğa yürüyüşünü 6 saatte tamamladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakam Eflatun Can Tortop ile 28 doğasever 40 santimerte karda 13 kilometrelik doğa yürüyüşünü 6 saatte tamamladı.

İlçede her hafta doğa yürüyüşü gerçekleştiren Doğa Sporları Grubu, dün Kızık köyü yamacındaki ormanlık alana yürüyüş düzenledi. 13 kilometrelik güzergahta yürüyüş yapan 28 doğa severe Kaymakam Eflatun Can Tortop da eşlik etti. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştığı güzergahta yürüyüşe katılanlar soğuk havaya aldırmadan doğadaki güzelliğin keyfini çıkardı. Kızık Köy Muhtarı Yılmaz Başpınar, güzergah sonunda muhtarlıkta etkinliğe katılanlara çay ikram etti. Kaymakam Eflatun Can Tortop, karlı havada yürüyüş yapıp, hoş sohbetlerle eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

DOĞA SEVERLERİN KARDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

DOĞA SEVERLERİN KARDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

DOĞA SEVERLERİN KARDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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