Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ne Doğru

19 Mayıs Belediyesi tarafından 7.'si düzenlenen Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 9 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin başlaması nedeniyle bisiklet gezisi düzenlenecek. Saat kulesi önünden başlayacak bisiklet gezisi, Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksi'nde sona erecek.



Katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak, iki kişiye Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından çekilişle bisiklet verilecek.



Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bisiklet gezimiz büyük ilgi görüyor. Bu etkinliğimizi başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımızı sağlıklı yaşama ve spora yönlendirmek için yapıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı 9 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek bisiklet gezimize davet ediyorum." dedi.



Bisiklet gezisinin ardından saat 13.00'te Kuş Cenneti ve Nebiyan Ormanları tanıtım turları düzenleneceğini de aktaran Topaloğlu, katılmak isteyenler için belediye önünden araç kaldırılacağını bildirdi.