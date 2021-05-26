Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde nesilleri tehlike altında olan 7 kara akbabanın ölümüne ilişkin, yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğunun görüldüğü bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 3 Nisan'da gelen ihbar üzerine av koruma ve kontrol ekiplerinin ilçeye bağlı Üçlerkayası köyü Keçili mevkisine gittiği ve yapılan incelemede 7 kara akbabanın 3-4 gün öncesinde öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Akbabaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla aynı gün Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Burada yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölümün sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu görülmüştür. Zehir türünün tespiti amacı ile alınan örnekler 5 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AKÜREM Müdürü, Üçlerkayası köyü muhtarı, İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra birimi görevlilerince, 6 Nisan'da akbabaların öldüğü alanda tekrar inceleme yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara akbabaların öldüğü alanda yapılan incelemede, yiyecek olarak tüketebilecekleri leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem ve benzeri herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir. Ölüm nedeninin belirlenmesi ile faillerinin bulunmasının ardından ilgililere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21. maddesi ikinci fıkrasında yer alan 'av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' amir hükmü gereğince işlem yapılacaktır."

Besin zincirinin önemine dikkat çekilen açıklamada, doğaya bırakılan zehirli yemlerin yaban hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin dikkate alınması ve bu hususta vatandaşlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar'da 7 kara akbabanın ölü bulunmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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