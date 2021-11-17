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Doğa Koleji'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

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Doğa Koleji'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Özlüce Kampüs Müdürü Aslıhan Çelik, Özlüce İlkokul Müdürü Banu Geylani, Hamitler Kampüs Müdürü Güldem Göceci Alhan ve Hamitler Anaokulu Müdürü Esin Altay, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Özlüce Kampüs Müdürü Aslıhan Çelik, Özlüce İlkokul Müdürü Banu Geylani, Hamitler Kampüs Müdürü Güldem Göceci Alhan ve Hamitler Anaokulu Müdürü Esin Altay, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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