Doğa kampına başvuran 250 kişiden 100'ü katıldı

07.10.2019 14:37

Malatya'da gençler doğa kampında bir araya geldi. Yaklaşık 250 kişinin başvurduğu kampa 100 kişi katılarak doğanın keyfini sürdü.



Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde gençler için Gündüzbey Kapılık'ta doğa kampı yapıldı. MAFSAD, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, MASKİ ve Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle yapılan kampa ilgi yoğundu. Kontenjan kısıtlaması nedeniyle 100 kişinin katılabildiği doğa kampına 250'ye yakın kişi başvurdu.



Doğa kampı kapsamında doğa yürüyüşü, ip üstünde yürüme, çocuklar için boyama etkinlikleri, kamp ateşi ve canlı müzik gibi etkinlikler yapıldı.



Doğa kampına katılan Bahar Kılınç Doğa kampının çok keyifli geçtiğini, yaşlı çınar ağaçlarının gölgesinde, doğayla baş başa güzel bir kamp faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyerek projeyi destekleyen Avrupa Birliği Başkanlığına, kampın organizasyonunu yapan MAFSAD ve EKSTREM yöneticilerine ve emek veren herkese teşekkür etti.



MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk ise doğa kampı ile ilgili yaptığı açıklamada, doğa kampının beklediklerinden daha güzel ve verimli geçtiğini, gençlerin ve çocukların doğayla baş başa kalıp çeşitli faaliyetler zaman geçirdiklerini söyledi. Kampa çok ciddi anlamda talep olduğunu, dolayısıyla gençlerin bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini belirten Konuk, bu anlamda projelerini destekleyenlere teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA