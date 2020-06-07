Doğa harikası Dalyan ilk misafirlerine kavuştu Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bölgeye tatil için gelen yerli turistler, labirent görünümlü sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katıldı. Turun ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajdan denize girdi.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, son beş yıldır iç pazardan büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Dalyan Mahallesi'nde genelde butik otel ve villa türü aile işletmelerinin bulunduğuna dikkati çeken Yağmur, "Dalyan'da genellikle 10-15 odalı tesislerimiz var. Misafirlerimiz koronavirüs döneminde büyük otellerden çok, küçük ve kalabalık olmayan konaklama tesislerini tercih ediyor." dedi.

Yağmur, bölgeye gelen misafirlerin doğa yürüyüşü yapabildiklerini, bisiklet sürebildiklerini, dalından portakal toplayabildiklerini dile getirdi.

Tatil planları yapanların salgın nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmek yerine ötelediklerini belirten Yağmur, "Müşterilerimiz genelde sezonda 2-3 defa gelen yerli turistler. Mayıs ve haziran rezervasyonlarını temmuz, ağustos ve eylül dönemine attılar. Temmuzdan itibaren Dalyan'ın özellikleriyle iç pazardan gereken rezervasyonu fazlasıyla alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Dalyan'a gelen Özlem Özkan da büyük şehrin keşmekeşinden sıkıldıkları için tatile çıktıklarını anlattı.

Tatil planı yapanlara Dalyan'ı öneren Özkan, "Burası bir cennet. Dalyan, gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA