Doğa harikası Dalyan ilk misafirlerine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğa harikası Dalyan ilk misafirlerine kavuştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

07.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:16

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bölgeye tatil için gelen yerli turistler, labirent görünümlü sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katıldı. Turun ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajdan denize girdi.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, son beş yıldır iç pazardan büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Dalyan Mahallesi'nde genelde butik otel ve villa türü aile işletmelerinin bulunduğuna dikkati çeken Yağmur, "Dalyan'da genellikle 10-15 odalı tesislerimiz var. Misafirlerimiz koronavirüs döneminde büyük otellerden çok, küçük ve kalabalık olmayan konaklama tesislerini tercih ediyor." dedi.

Yağmur, bölgeye gelen misafirlerin doğa yürüyüşü yapabildiklerini, bisiklet sürebildiklerini, dalından portakal toplayabildiklerini dile getirdi.

Tatil planları yapanların salgın nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmek yerine ötelediklerini belirten Yağmur, "Müşterilerimiz genelde sezonda 2-3 defa gelen yerli turistler. Mayıs ve haziran rezervasyonlarını temmuz, ağustos ve eylül dönemine attılar. Temmuzdan itibaren Dalyan'ın özellikleriyle iç pazardan gereken rezervasyonu fazlasıyla alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Dalyan'a gelen Özlem Özkan da büyük şehrin keşmekeşinden sıkıldıkları için tatile çıktıklarını anlattı.

Tatil planı yapanlara Dalyan'ı öneren Özkan, "Burası bir cennet. Dalyan, gerçekten çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Doğa harikası Dalyan ilk misafirlerine kavuştu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Haber
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Beren Saat Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Doğa harikası Dalyan ilk misafirlerine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:18:00. #1.15#
title