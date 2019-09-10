Doğa dostu düğmeler

10.09.2019 09:55

Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na katılan bir düğme firması hindistan cevizi, kokonat ve pamuk gibi doğal ürünler kullanılarak ürettiği düğmeleriyle büyük ilgi gördü.

İZFAŞ'ın organize ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3.Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuar'nda doğal malzemeler kullanılarak üretilen aksesuar ve kumaş örnekleri sergilendi. Fuara İstanbul'dan katılan bir düğme firması, palmiye ve hindistan cevizi ağacının kabuğundan üretilen düğmeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. 22 yıllık bir şirket olarak İzmir'de de bayileri olduğunu söyleyen firma yetkilisi Ahmet Oktay, yağmur ormanlarında yetişen bir tür palmiye ağacının çekirdeği olan korozodan yapılan düğmelerin doğaya yüzde yüz uyumlu olduğunu anlattı. Oktay, korozo, boynuz, sedef, kokonat, tahta ve deri gibi doğal malzemelerden üretilen düğmelerin özellikle yurt dışından oldukça talep gördüğünü söyledi. Polyesterin artık hammaddesini granül hale getirip polyesterin içine kattıklarını anlatan Oktay, "Polyester üretirken bazı malzemeler artık olarak çıkıyor. Bu malzemeleri granül makinemizde eritip toz haline getiriyoruz. Geri dönüşüm oranımızı gösteren uluslararası geçerliliğe sahip belgemiz var. Şimdilik geri dönüşüme katkımız yüzde 65 civarında. Hedefimiz yıl sonuna kadar yüzde 75 oranına ulaşmak" dedi.

Dünyada doğal malzemeler ile ilgili talebin günden güne arttığını ifade eden Ahmet Oktay, ihracat da yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dünyadaki trend bu doğal malzemelere gidiyor. Bunların içinde pamuk var. Özellikle çocuk ürünlerinde doğaya zarar vermeyen doğal malzemeler kullanılıyor. Çünkü çocuk ağzına sürüyor. İnsanlar biraz daha fazla para vererek doğaya dost ürünler kullanıyor. Hindistan cevizi kabuğu olan kokonat, genellikle doğal görünümü korunarak düğme şekline getirildiğinden, düğmeler arasında en organik görüntüye sahip olandır."

ATIK ÜRÜNLER KULLANILIYOR

Ahmet Oktaş, kokorozun ekvatorda çıkan bir ağacın meyvesi olduğunu söyleyerek, "Kokoroz, hindistan cevizine benzer. Sürekli meyve verir ve doğaya zarar vermez. Ürünlerimizde doğal kök boyaları kullanıyoruz. Pamuğu presliyoruz. Özel yapıştırıcımız ile yaklaşık 220 ton basıp plaka yapıyoruz. Atık ürünler çöpe gidecekken biz bundan düğme yapıyoruz. Sıfır atığı amaçlıyoruz. Bu geleceğin işi. Yurt dışında çok yayılıyor. Bu düğmeler normal düğmeden daha pahalı çünkü daha fazla maliyet gerektiriyor. Ama gelişen trendlere uymak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA