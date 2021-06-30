Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 kadrosunda hangi karakterler yer alacak? Doctor Strange 2 konusu ne? İşte Doctor Strange 2 fragman

Avengers: Endgame'in sevilen isimlerinden Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmiyle son dönemde en çok merak edilmeye başlayan konular arasında yer almakta. Birçok kişi tarafından araştırılan devam niteliğindeki Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 kadrosunda hangi karakterler yer alacak? Doctor Strange 2 konusu ne? İşte Doctor Strange 2 fragman

Dördüncü aşamanın dördüncü filmi olacak olan serinin ikinci filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, daha önce Amerika'da 7 Mayıs 2021'de vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Covid-19 nedeniyle çekimleri geciken yapımın vizyona giriş tarihi ertelendi. İnternette en çok merak edilen konular arasında yer alan Doctor Strange 2 ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOCTOR STRANGE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avangers: Endgame'in ardından bir süre ara verilmesinin ardından yapılan açıklamayla, ilk filmin devamı niteliğindeDoctor Strange 2'nin vizyona gireceği açıklanmıştı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak olan ikinci film duyurulmasının ardından izleyiciler tarafından oldukça merak edilmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi daha önce7 Mayıs 2021 tarihde çıkması bekleniyordu ancak Covid19 nedeniyle ertelenmişti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in son duyurulan çıkış tarihi ise 25 Mart 2022 olacak.

DOCTOR STRANGE 2 KADROSUNDA HANGİ KARAKTERLER YER ALACAK?

Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor.

DOCTOR STRANGE 2 KONUSU NE?

Filmin yapımı Marvel Studios ve dağıtımı Walt Disney Pictures tarafından gerçekleşecek. Film, şu anda Disney+ 'da yayımlanan WandaVision dizisinin devamında yaşanacak olan parelel evrenleri konu edecektir. Ayrıca Feige tarafından açıklanana göre, Multiverse of Madness Aralık'ta vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home filmi ile bağlantılı olacaktır.

DOCTOR STRANGE 2 OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Sam Raimi'nin oturduğu Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yapımcılığını ise Kevin Feige üstlenmiştir.

Doctor Strange 2'nin oyuncu kadorsunda ise Doctor Strange karakteri beklendiği gibi Benedict Cumberbatch olacak onun dışında Elizabeth Olsen (Wanda) , Paul Bettany (Vision), Rachel McAdams (Christine Palmer) , Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo/ Baron Mordo), Xochitl Gomez ( Miss America) olması beklenirken, konuk oyuncu olarak Spider-Man karakteriyle Tom Holland ve Loki karakteriyle Tom Hiddleston'un yer alması bekleniyor.

İŞTE DOCTOR STRANGE 2 FRAGMANI!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın resmi fragmanı şuan için yayınlanmadı ancak yayınlandığında burada olacak.