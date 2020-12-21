Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım

21.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:02

Diyarbakır'da görev yapan Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün tüm belirtilerini gösterdiğini ancak PCR test sonuçlarında koronavirüse rastlanmadığını ifade etti. Hastalığa ait tüm belirtileri gösteren Akelma'nın tedavisine başlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Hakan Akelma, Twitter hesabından koronavirüs sürecini paylaştı.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Akelma, 17 Aralık'ta koronavirüs belirtileri göstererek yaptırdığı test ve tomografi sonuçlarında anormal bir sonuç olmadığını aktardı. Hastalık sürecinde yaşanan şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, hafif boğaz ağrısı ve iştahsızlık belirtilerini gösteren Akelma, test ve tomografi sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde tüm test sonuçlarım negatif çıktı
Doç. Dr. Hakan Akelma

"YATAKTA UYUYACAĞIM POZİSYONU BULMAKTA BİLE ZORLANIYORUM"

Akelma, 3 gün sonra yaptırdığı ikinci PCR test sonucunun da negatif çıktığını aktardı. Ancak tüm belirtileri gösterdiği için tedaviye başladığını ifade etti. Akelma, hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok zor bir hastalık. Kas ve kemik ağrıları çok kötü. Yatakta uygun uyuyacağım pozisyonu bulmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde tüm test sonuçlarım negatif çıktı
Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde tüm test sonuçlarım negatif çıktı
Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım
Haber Yorumları (1)
ADIM: MADEM Kİ SONUÇLAR NEGATİF ÇIKIYOR. . TEŞHİS: PİSKOLOJİK KORONASI OLMUŞSUNUZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Serdar Ortaç Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İzmir Silah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:02:10. #1.14#
title