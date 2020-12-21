Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım

Diyarbakır'da görev yapan Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün tüm belirtilerini gösterdiğini ancak PCR test sonuçlarında koronavirüse rastlanmadığını ifade etti. Hastalığa ait tüm belirtileri gösteren Akelma'nın tedavisine başlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Hakan Akelma, Twitter hesabından koronavirüs sürecini paylaştı.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Akelma, 17 Aralık'ta koronavirüs belirtileri göstererek yaptırdığı test ve tomografi sonuçlarında anormal bir sonuç olmadığını aktardı. Hastalık sürecinde yaşanan şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, hafif boğaz ağrısı ve iştahsızlık belirtilerini gösteren Akelma, test ve tomografi sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

Doç. Dr. Hakan Akelma

"YATAKTA UYUYACAĞIM POZİSYONU BULMAKTA BİLE ZORLANIYORUM"

Akelma, 3 gün sonra yaptırdığı ikinci PCR test sonucunun da negatif çıktığını aktardı. Ancak tüm belirtileri gösterdiği için tedaviye başladığını ifade etti. Akelma, hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok zor bir hastalık. Kas ve kemik ağrıları çok kötü. Yatakta uygun uyuyacağım pozisyonu bulmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.