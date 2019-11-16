Doç. Dr. Ensari: "Toplumda 4 kişiden biri ruhsal hastalık yaşayabiliyor"

16.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:42

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Hülya Ensari, "Toplumda 4 kişiden biri yaşam boyu mutlaka ruhsal hastalık yaşayabiliyor ancak bunlardan sadece 3'te biri tedavi görüyor." dedi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneğince hazırlanan "Biz de varız, farkındayız" projesinin kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Ensari, derneğin kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dernek olarak hazırladıkları "Biz de varız, farkındayız" isimli projenin Avrupa Birliğince destek almaya hak kazandığını aktaran Ensari, toplumda sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan ruh hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Ensari, toplumun yüzde 25'inin ruhsal sorunlar yaşadığının altını çizerek, "Toplumda 4 kişiden biri yaşam boyu mutlaka ruhsal hastalık yaşayabiliyor ancak bunlardan sadece 3'te biri tedavi görüyor. Yani toplumda çok sık karşılaşılan hastalıklar arasında ruhsal hastalıklar yer almasına rağmen tedavi oranı çok düşük. Bunun sebebi de toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalığın çok yetersiz olmasıyla alakalı." diye konuştu.

"10 sık hastalıktan 5'ini ruhsal hastalıklar oluşturuyor"

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri hakkında da bilgiler aktaran Ensari, engelliliğe giden olumsuz sonuçları olan 10 sık hastalıktan 5'ini ruhsal hastalıkların oluşturduğunu söyledi.

Psikolojik rahatsızların tedavi oranlarının düşük olmasında hastalıklara ve hastalara karşı damgalamanın etken olduğunu aktaran Ensari, "Bu yüzden damgalama ile mücadelede yine bizim derneğimizin en büyük hedefleri ve amaçları içerisinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ensari, derneklerinin önemli amaçlarından birinin de Bolu'da 2008 yılında açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezine devam eden hastaların buradaki tedavilerinin ardından takibini yapmak olduğunu kaydetti.

Merkezde tedavi gören Murat Efe ile başka bir hasta yakını Gönül Acar tecrübelerini toplantıya katılanlarla paylaştı.

Kaynak: AA