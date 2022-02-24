Dnipro nerede? Dnipro hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Dnipro haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Dnipro nerede? Dnipro hangi ülkede? Ukrayna Dnipro haritası ve konumu konuları araştırıldı.

DNİPRO NEREDE?

Dnipro Dinyeper Nehri'nin kenarında bulunan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblastı'nın idari merkezi.

Tarih

1240'ta Moğol istilası sırasında imha edildi. Ekim 1648'de Kazakların eline geçti ve Kazak egemenliği 1711'de Prut Antlaşması'nın imzalanmasına kadar sürdü. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rus İmparatorluğu'nun eline geçti ve 1776'te bugün şehrin bulunduğu yerde değil, Samara Nehri'nin Kilçen Nehri ile birleştiği noktada Rusya'nın imparatoriçesi II. Ekaterina'nın onuruna Ekaterinoslav adıyla kuruldu. Ve daha önce 1764'te Novorosya Guberniyası olarak kurulmuş olan Ekaterinoslav Guberniyası'nın idari merkezi oldu.

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