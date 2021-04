DMX kimdir? Dünyaca ünlü DMW kaç yaşındaydı, neden öldü?

Dünyaca ünlü rap sanatçısı ve aktör DMX, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı Earl Simmons olan ABD'li rapçi, dünya genelinde rap müziğinin en önemli isimlerinden birisiydi. Peki, DMX kimdir? Dünyaca ünlü DMX kaç yaşındaydı, neden öldü? DMX mesleği nedir? DMX hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DMX KİMDİR?

Earl Simmons (d. 18 Aralık 1970 - ö. 9 Nisan 2021), sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark Man X), Amerikalı hip hop müzik sanatçısıdır. Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerindendir. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı. 9 Nisan 2021'de kalp krizinden 50 yaşında hayatını kaybetti.

DİSKOGRAFİ

• 1998: It's Dark and Hell Is Hot

• 1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood

• 1999: ...And Then There Was X

• 2001: The Great Depression

• 2003: Grand Champ

• 2006: Year of the Dog... Again

• 2012: Undisputed

FİLMOGRAFİ

Belly

Romeo Must Die

Backstage

Exit Wounds

Cradle 2 the Grave

Never Die Alone

Father of Lies

Death Toll

Last Hour

Lords of the Street

Lockjaw: Rise of the Kulev Serpent

The Bleeding

DMX NEDEN ÖLDÜ?

Global News'ün haberine göre, Simmons'un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Simmons'un ailesi, ünlü rapçinin tedavi gördüğü hastanede yaşam destek ünitesinde kaldığını belirterek, vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ailesi, Simmons'u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ''Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.'' ifadesini kullandı.