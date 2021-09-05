DMAX frekans değerleri! D-Max Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? DMAX canlı izleme linki!
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DMAX frekans değerleri! D-Max Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? DMAX canlı izleme linki!

DMAX frekans değerleri! D-Max Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? DMAX canlı izleme linki!
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Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki DMAX'ın frekans bilgileri nedir? DMAX polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? DMAX canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki DMAX frekansı kaçtır? DMAX frekans değerleri nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DMAX FREKANS BİLGİLERİ

DMAX frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • UYDU ADI : TÜRKSAT 4A
  • ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ
  • POLARİZASYON : YATAY (H)
  • SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S
  • FEC DEĞERİ : 5/6

Digiturk : Kanal 49

D-Smart : Kanal 46

Kablo TV : Kanal HD:35

Tivibu : Kanal 54

TV+ : Kanal 39

Vodafone TV : Kanal 31

DMAX CANLI İZLE

DMAX kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

DMAX CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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DMAX frekans değerleri! D-Max Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? DMAX canlı izleme linki! - Haberler
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