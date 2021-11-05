DLS 2022 çıktı mı? DLS 2022 ne zaman çıkacak?

Mobil futbol oyuncularının son zamanda en çok merak ettiği sorulardan birisi DLS 2022 ne zaman çıkacak? DLS 2022 çıktı mı? Dünyanın en popüler mobil futbol oyunu Dream League Soccer'ın çıkış tarihi hakkında bilinenler neler? Detaylar haberimizde…

DLS 22 ÇIKIŞ TARİHİ

DLS 22'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak önceki Dream League Soccer oyunlarının çıkış tarihine baktığımızda, DLS 22'nin Kasım – Aralık 2021 ayları arasında piyasaya sürüleceği beklenmektedir.

DLS 18: Kasım

DLS 19: Kasım

DLS 20: Aralık

DLS 21: Kasım

DLS 22: [Beklenti Kasım -Aralık]

DREAM LEAGUE SOCCER

Dream League Soccer, First Touch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil futbol oyunudur. Android, iOS, Windows Phone ve Windows 10 Mobile gibi 4 tane büyük platformda da yeri olan Dream League Soccer, dünyanın en popüler mobil futbol oyunudur. 2011 yılından bu yana her sene oyuna yeni bir güncelleme getirerek oynanışı, takımları ve grafikleri değiştirmektedir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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