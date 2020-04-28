DJI Mavic Air 2 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
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DJI Mavic Air 2 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Ticari drone endüstrisinde lider isim DJI, yeni drone'unu duyurdu. Drone üreticisinin DJI Mavic Air 2 adını verdiği yeni ürün, güç ve taşınabilirliği bir üst seviyeye taşıyarak kompakt faktörde gelişmiş özellikler sunuyor.

DJI Mavic Air 2 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Ticari drone endüstrisinde lider isim DJI, yeni drone'unu duyurdu. Drone üreticisinin DJI Mavic Air 2 adını verdiği yeni ürün, güç ve taşınabilirliği bir üst seviyeye taşıyarak kompakt faktörde gelişmiş özellikler sunuyor. DJI Mavic Air 2 özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.

DJI Mavic Air 2 Özellikleri

Çin merkezli drone üreticisi DJI, yeni ürününü duyurdu. DJI Mavic Air 2 adıyla tanıtılan yeni drone, uçuş süresi ve kamera dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmelerle geliyor. Daha kaliteli 12 megapiksel fotoğraflar çekebilen 48MP sensöre sahip. Mavic Air'e kıyasla daha büyük sensör kullanılmasına karşın 84 derece görüş alanı ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip ki bu değerler ilk nesil ile aynı. 4K çözünürlükte videolar çekebiliyor ve 8K Hyperlaps çekme yeteneğine sahip.

DJI Mavic Air 2, 570 gram ağırlığı ile Mavic Air'den daha ağır bir drone. Bunun nedeni şüphesiz daha büyük kapasiteli pil (3500 mAh) kullanılması. Daha büyük pil, Mavic Air 2'nin uçuş süresinin 34 dakikaya kadar çıkmasını, ilk nesil modelin sunduğu 21 dakikalık ışık süresinden çok daha yüksek olmasını sağlıyor. Drone, saatte maksimum 68.4 km hızda uçabiliyor ve saatte maksimum 5 m alçalabiliyor.

Mavic Air, kutusundan OcuSync 2.0 (daha güvenilir ve uzun mesafeli bağlantı oluşturan ve DJI Googles'ın kullanımını sağlayan, Mavic Pro'nun bir özelliği) desteğiyle çıkıyor. Yeni tasarlanan uzaktan kumanda, daha rahat tutuş için ergonomik bir tasarıma sahip ve 240 dakikalık etkileyici bir pil ömrü sunuyor. Yeni kelepçe, akıllı telefonların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlarken, dahili antenler kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

DJI Mavic Air 2 Teknik Özellikleri

Renk: Gri

Güvenlik Sensörü: Alt, arka, ön

Sensör: 1/2" CMOS Efektif Pixel: 12MP ve 48MP

Lens: FOV: 84 derece 24mm Format Değerinde Diyafram: f/2.8 Odak Menzili: 1m

ISO Aralığı: Video: 100-6400 Fotoğraf (12MP): 100-3200 (Otomatik) 100-6400 (Manuel) Fotoğraf (48MP): 100-1600 (Otomatik) 100-3200 (Manuel)

Fotoğraf Çözünürlüğü: 48MP 8000x6000 piksel

Fotoğraf Modu: 180 derece Panorama: (3x7): 8192x3500 Piksel, Automatic Exposure Bracketing(AEB): 12MP, 3/5 Frames at 0.7EV Bias, Çoklu Çekim: 12MP, 3/5/7 frames, HDR Panorama: Dikey(3x1): 3328x8000 Piksel Geniş(3x3): 8000x6144 Piksel, Küre (3x8+1): 8192x4096 piksel, Tek Çekim: 12MP ve 48MP, Zamanlı: 12MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 Saniye

Video Çözünürlüğü: 1080p - 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps, 2.7K HDR: 2688x1512 24/25/30fps, 2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30fps, 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30/48/50/60p, FHD HDR: 1920x1080 24/25/30fps

Maks. Video Bitrate: 120Mbps

Renk Modu: D-Cinelike, Normal

Fotoğraf Formatı: JPEG/DNG (RAW)

Video Formatı: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)

Canlı Görüntü Kalitesi: 720p@30fps/ 1080p@30fps

Maks. Uçuş Mesafesi: 10 km (FCC Standartlarında), 6 km (Ülkemizin de dahil olduğu CE Standartlarında), 6 km (SRRC Standartlarında), 6 km (MIC Standartlarında)

Maks. Uçuş Süresi: 34 dakika (Rüzgarsız Alanda)

Batarya Gücü: 3500 mAh

Global Navigasyon Uyduları: GPS+GLONASS

Maks. SD Kart Kapasitesi: 256GB

SD Kart Özelliği: UHS-I Speed Class 3 ya da üstü

DJI Mavic Air 2 Türkiye Fiyatı

Mavic Air 2'nin fiyatı 799 dolar. Türkiye'de 6799 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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