DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
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DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

"My Life Is Going On" remix'i ile dünyada fırtınalar yaratan DJ Burak Yeter, önceki akşam Etiler Nusret çıkışı görüntülendi

03.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:43
DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Rus şarkıcı Lusia Chebotina ile mekandan çıkan , kendisine yöneltilen sorulara& ; cevap verdi.

Çok yakında Chebotina ile birlikte yapacakları remix çalışması için toplantı yaptıklarını dile getiren Yeter, "Bu yaz bizim yazımız olacak. Remix çalışmamız çok yakında dünya müzik listelerinde olacak" diye açıklamama yaptı..

Kaynak: Snob Magazin

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