DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

03.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:43

Rus şarkıcı Lusia Chebotina ile mekandan çıkan Burak Yeter, kendisine yöneltilen sorulara& ; cevap verdi.

Çok yakında Chebotina ile birlikte yapacakları remix çalışması için toplantı yaptıklarını dile getiren Yeter, "Bu yaz bizim yazımız olacak. Remix çalışmamız çok yakında dünya müzik listelerinde olacak" diye açıklamama yaptı..



