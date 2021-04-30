Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?
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Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?

Dizisi final yapan Ebru Şahin'in ilk işi bakın ne oldu?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Şahin'in ilk işi doktoruna gitmek oldu. İşte detaylar...

Gu¨zel oyuncu Ebru S¸ahin, bas¸rolu¨nde yer aldığı 'Hercai' dizisinin final yapmasının ardından solugˆu doktoru Neslihan Dolar'ın yanında aldı.

Yaz öncesi cildine çeşitli bakımlar yaptıran Ebru S¸ahin'in gu¨zelligˆi ve keyifli oluşu dikkat c¸ekti.

Şahin, üc¸ yıldır dizi c¸ekimleri nedeniyle Mardin'den I·stanbul'a gu¨nu¨ birlik gelerek kontrollerini yaptırıyordu.

"BENİ BÜYÜTÜP BANA SIRLAR VERDİN"

Güzel oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakterine şu sözlerle veda etmişti:

"İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştık. Gördük ki 'Yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür'. Reyyan'ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat. Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi...

Kaynak: Snob Magazin

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