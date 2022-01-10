Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? sorusu son günlerin en çok aratılan konularından oldu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan dizilerin yeni bölümü bu hafta da yayınlanmadı. Fragmanları yayınlanıp bölümlerin yayınlanmaması dizi TV izleyicilerini kızdırdı. Vatandaşlar, dizilerin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yayınlanmıyor? detaylar haberimizde.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmeyen diziler bu hafta da setlerde ortaya çıkan korona vakaları yüzünden oluşan aksaklıklar nedeniyle yayınlanmadı. Dizilerin yen bölümlerinin haftaya başlayacağı bekleniyor.

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