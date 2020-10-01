Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı

01.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:40
Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Set görevlilerinin müdahale ettiği kişi gerçeği anlayınca alandan uzaklaştı.

Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, 'Nahide Kadıoğlu' rolünü üstlenen Merve Şen'i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içerisine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen'i kurtarmaya çalışan Parlak'a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı. 


Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı
Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Esra Erol Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 17:46:11. #1.15#
title