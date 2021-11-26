Son dakika haberi... Dizi oyuncularına saldırı davası; Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu

'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan 8 sanığın davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın 2 sanığın kendisine ve mesai arkadaşlarına hakaret ve tehditler savurduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık tutuksuz sanık Can Cem İyidoğan katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Betül Ayfer Şeker hazır bulundu. Hakim önceki celsede haklarında zorla getirme kararı çıkarılan müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Tevfik Erman Kutlu'nun celse arasında ifade verdiğini söyledi.

"TEMKİNLİ DAVRANIP OLAYI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIM"

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

TANIK DİNLENDİ

İDDİANAMEDEN

Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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