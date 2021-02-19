Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
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Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi

19.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:57
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi

ANTALYA'da diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANTALYA'da diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bozkurt'un ilk eşinden olan kızı İdil Bozkurt Tosun, babasının tabutuna dokunup, "Canım babacığım" diyerek, gözyaşı döktü.

Antalya'da önceki gün yaşanan acı olayda, doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt, diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt için bugün Büyükdere Mahallesi'ndeki Anadolu Nasreddin Hoca Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bozkurt'un ilk eşinden olan kızı İdil Bozkurt Tosun ile yakınları katıldı.Cenaze namazının ardından İdil Bozkurt Tosun, yakınlarının omuzunda cenaze aracına taşınan tabuta dokunup, "Canım babacığım" diyerek, gözyaşı döktü. Doktor Bozkurt, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Camiye getirilen ve üzerinde 'Binlerce meleğin seninle' yazılı çelenk ise dikkat çekti.


Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi
Diyetisyen eşini öldürüp intihar eden doktor, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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