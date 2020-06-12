Diyet sigara böreği tarifi! Sigara böreği nasıl yapılır?
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Diyet sigara böreği tarifi! Sigara böreği nasıl yapılır?

Lezzetli yemeklerin diyet tariflerini kullanarak ağzı tadınızdan bir şey kaybetmeden diyetinizi sürdürebilirsiniz. Sigara böreği bu seçenekler arasında lezzeti ile öne çıkan tariftir.

Diyet sigara böreği tarifi! Sigara böreği nasıl yapılır?
12.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:51

Kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti sigara böreğini de diyet tarifiyle yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de afiyetle börek yiyebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet yufka

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ

250 gram light peynir

1 adet yumurta

Diyet sigara böreği tarifi! Sigara böreği nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Diyet sigara böreği yapmak için öncelikle börekleri üçgen şekilde kesin.

Börek içi için light peyniri bir kaba alın, üzerine maydanozu ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edip

Üçgen kesilmiş yufkalara tatlı kaşığı ile iç harcı ekleyin. Rulo halinde sararak en son sivri ucu hafif ıslatıp rulo gövdesine yapıştırın.Diğer yufkaları da benzer şekilde hazırlayın.

Sigara böreğini fırında pişirmek için tepsinize börekleri dizin. Üzerini fırça ile yağlayın. Tepsiyi hazırlayınca fırının ızgara bölümüne sürün ve iki yönlü olarak pişmesini sağlayın. Afiyet olsun.

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